Kiedy dzieci wrócą do szkoły i skończy się nauka zdalna?

Początkowo obostrzenia dotyczące edukacji, które weszły w życie od 7 listopada i miały potrwać, do 29 listopada się przedłużyły. Powrót dzieci do szkół po tym terminie został zmieniony. W sobotę, 21 listopada podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że dzieci będą uczyć się zdalnie do Świąt Bożego Narodzenia. To jednak jeszcze nie wszystko.