Kiedy Andrzej Duda zaszczepi się na COVID-19? Lekarz udzielił odpowiedzi

Jarosław Pinkas był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Lekarz został zapytany o to, kiedy zostanie zaszczepiony prezydent i czy Andrzej Duda powinien zrobić to przed kamerami telewizyjnymi, aby zachęcić Polaków do przyjmowania szczepionek na COVID-19. - Ja myślę, że pan prezydent powinien zaszczepić się wtedy, kiedy będzie na to pora - przekazał rozmówca Agnieszki Kopacz i wyjaśnił, że nadejdzie ona wtedy, kiedy "będą wskazania medyczne, aby zastosować tzw. buster, ponieważ pan prezydent przeszedł COVID-19". - Proszę pamiętać też, że pan prezydent, mimo że jest prezydentem, jest też zwykłym Polakiem - przekazał Jarosław Pinkas i dodał, że Andrzej Duda powinien się zaszczepić wtedy, kiedy przyjdzie na niego pora w związku z jego wiekiem. - Wszyscy posłowie, zaczynając od opozycji, wszyscy senatorowie, a szczególnie ci, którzy biorą udział w zespołach zarządzania kryzysowego rządowych i wojewódzkich, powinni być dawno zaszczepieni - stwierdził gość WP i zaznaczył, że nie powinna zdarzyć się taka sytuacja, że minister Dworczyk, który jest odpowiedzialny za zakup szczepionek, choruje. - On powinien być zaszczepiony w pierwszej kolejności - wyjaśnił dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Lekarz powiedział również, że zaszczepienie się przeciwko COVID-19 Andrzeja Dudy przed kamerami, to sprawa indywidualna.

