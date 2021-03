Wolności katolików w Polsce zagrożone? Kempa: sądy nie reagują, jest bezduszność

Podczas środowej debaty w Parlamencie Europejskim największe frakcje zaapelowały o wsparcie dla osób LGBTQI i walkę z dyskryminacją mniejszości seksualnych. Krytykowano też "strefy wolne od ideologii LGBTQI". Europosłanka Solidarnej Polski Beata Kempa oceniła w programie "Newsroom" WP, że UE traktuje wolność "wybiórczo". Według niej, są w krajach Unii grupy bardziej dyskryminowane od osób LGBT. - Jeżeli mówimy o wyimaginowanym naruszaniu praw osób LGBT, to uważam, że jest to problem na tyle wydumany i pokazujący, że ta ideologia ma się przez różne dokumenty przejawiać tylko i wyłącznie po to, żeby wchodzić tylnymi drzwiami w nasze porządki prawne - mówiła w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą. Zdaniem Kempy, większym problemem jest naruszanie wolności katolików, które jej zdaniem ma miejsce w Polsce. - Nie ma na to reakcji sądów, jest bezduszność" - mówiła. Według niej, katolicy w Polsce są dyskryminowani.

