KE: unijni inspektorzy zbadają sprawę nielegalnego uboju krów w Polsce. Zablokują polski rynek mięsa?

Polska przyjmie dwóch inspektorów Komisji Europejskiej (KE), którzy zajmą się sprawą nielegalnego uboju krów. Najgorszy scenariusz to zablokowanie polskiego rynku mięsa.

KE zbada sprawę nielegalnego uboju krów w Polsce

Do piątku kontrolerzy sprawdzą polską dokumentację i zweryfikują, czy zachowano w tej sprawie standardy unijne. Informacje na temat nielegalnego uboju zostały ujawnione przez reporterów "Superwizjera" TVN, którzy w swoim reportażu pokazali proceder uboju i przerabiania na mięso chorych i padłych krów. Odbywał się on w nocy bez nadzoru weterynaryjnego w rzeźni w powiecie Ostrów Mazowiecka .

Unia Europejska zablokuje polski rynek mięsa?

Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii, poinformował w czwartek, że rzeźnia z powiatu Ostrów Mazowiecka, w której dokonywano nielegalnego uboju, została zamknięta. Dodał również, że mięso trafiło do 10 krajów: Finlandii, Węgier, Estonii, Rumunii, Szwecji, Francji, Hiszpanii, Litwy, Portugalii, Słowacji oraz do ponad 20 punktów w Polsce. Łącznie z nielegalnego uboju pochodziło ok. 9,5 tony mięsa, z czego 2,7 tony sprzedano za granicę – informował PAP.