KE odpowiada na wniosek Polski. Wicemarszałek kpi

Jest nieformalna zgoda Komisji Europejskiej na zerową stawkę VAT na żywność w Polsce praktycznie od zaraz - jeszcze przed wejściem w życie nowej unijnej dyrektywy VAT-owskiej - ustaliło RMF FM. Co na to wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL)? - Ta zła Unia? Naprawdę? No, niemożliwe! Jeszcze niedawno premier Mateusz Morawiecki mówił, że UE nie chce się zgodzić na obniżenie VAT-u na żywność, tylko zapomniał dodać, że jak się miała zgodzić, skoro takiego wniosku nie złożył - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Teraz okazuje się, że wniosek złożył i ta zła Unia zgadza się na obniżenie VAT-u. Ciekawe, jaką ekwilibrystykę słowną zastosują, żeby tej Unii znów przyłożyć. Tak na koniec roku, tak z przyzwyczajenia - dodał Zgorzelski.