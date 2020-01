KE chce zawieszenia Izby Dyscyplinarnej. Stanisław Karczewski: dziwię się decyzji Komisji Europejskiej

Wicemarszałek Senatu zapewnia, że PiS będzie przekonywał Komisję Europejską do swoich zmian w sądownictwie. - Jestem pewny, że gdyby wprowadzał to rząd wpisujący się w większość europejską, to nie byłoby reakcji - powiedział Stanisław Karczewski.

Wicemarszałek Senatu skomentował działania Komisji Europejskiej (PAP, Fot: Rafał Guz)

Komisja Europejska ma wezwać Polskę do poszanowania prawa Unii Europejskiej i zawieszenia nowej Izby Dyscyplinarnej. Stanisław Karczewski dziwi się tej decyzji. Przekonuje, że polityka dotycząca wymiaru sprawiedliwości nie jest wspólna dla krajów UE. - Wyższość prawa polskiego reguluje konstytucja. Będziemy przekonywać do swoich racji - mówił na antenie Polsat News.

Wicemarszałek Senatu uważa, że "gdyby zmiany w sądownictwie przeprowadzał rząd, który wpisywałby się w większość europejską, to nie byłoby reakcji Unii Europejskiej". Polityk porównuje sędziów do lekarzy. - Jako doktor nie przyjmowałem inaczej osoby, która popierała inną partię polityczną. Mamy w Polsce przepisy, które powinny być respektowane - tłumaczy.

Karczewski uważa, że "w tej chwili w Senacie trwa show". - Przychodzą posłowie, zapraszani są eksperci. Komisja Wenecja bardzo chętnie i szybko przyjeżdża do naszego kraju. Ja bardzo twardo stąpam po ziemi - twierdzi. Wicemarszałek Senatu zapewnia, że PiS ma wsparcie obywateli. - Ludzie mówią, że trzymają za nas kciuki. Obecny wymiar sprawiedliwości jest głęboko zakorzeniony w komunizmie - podsumował.

Polityk uważa, że Tomasz Grodzki uzależnił pracowników kancelarii. - To tuba propagandowa marszałka i PO. To przykre, bo urzędnikami stali się politycy. Oni nie zmieniają swoich poglądów z dnia na dzień. To źle wpływa na opinie o klasie politycznej i Senacie - zakończył. Według Karczewskiego Senat "przestał już być izbą refleksyjną".

