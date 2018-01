Kazimierz Wielki przebił Kamila Stocha i skłócił prawicę

Łokietek jak naturszczyk z ulicy w blaszanym czymś na głowie – tak „Koronę królów” ocenia Sławomir Cenckiewicz. Nowego serialu TVP próbuje bronić Jacek Karnowski przekonując, że to produkcja "dość skromna, ale wciągająca". "Dość skromna" - czytaj: kolejny paździerz - odpowiada mu Łukasz Warzecha. Serial szumnie zapowiadany przez prezesa TVP zbiera w większości fatalne oceny, ale sprawił, że w wyszukiwarce Google Kazimierz Wielki przebił Kamila Stocha.

Prezes TVP pytany na grudniowej konferencji prasowej ile odcinków serialu powstanie odpowiedział, że „wiele tysięcy”. - Mam pomysł, żeby emitować telenowele przez lata. Chcemy przedstawić całą historię Polski i dotrzeć z nią do widza masowej wyobraźni. To misja w najczystszej postaci – przekonywał Kurski.

Do fanów nowej produkcji TVP nie można też zaliczyć wiceministra kultury Pawła Lewandowskiego który napisał na Twitterze: "A co do serialu Korona… to poczekajcie na 3 odcinek i dialog o śniadaniu w czasie postu. Zgniłem jak to zobaczyłem :(”. Wiceminister wprawdzie szybko skasował swój szczery tweet, jednak nie umknęło to uwadze czujnych internautów.