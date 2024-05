Kazimierz Kujda stracił posadę. Potwierdzenie z Orlenu

Co ciekawe, jak przyznają przedstawiciele Orlenu w odpowiedziach, "przed powołaniem do rady nadzorczej spółek z Grupy Orlen, kandydaci muszą uzyskać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z 16 grudnia 2016 roku, o zasadach zarządzania mieniem państwowym".