Jarosław Kaczyński przyjął Kazimierza Kujdę. Nieoczekiwana wizyta u prezesa PiS

Jak ustaliła WP, do spotkania doszło tuż po piątkowej wizycie premiera Mateusza Morawieckiego przy ul. Nowogrodzkiej. Szef rządu w biurze prezesa pojawił się w około godz. 15. Po godzinie odjechał w stronę Kancelarii Premiera. Kilka minut później do gabinetu prezesa Jarosława Kaczyńskiego wszedł Kazimierz Kujda. Miał przy sobie podręczną walizkę wypełnioną dokumentami. Obaj panowie rozmawiali również ponad godzinę. Po spotkaniu Kujda wsiadł do zaparkowanego przed biurem auta i pojechał w kierunku warszawskich Bielan, gdzie mieszka.