Kazimierz Kujda odpiera zarzuty. "Nie byłem tajnym współpracownikiem SB"

Były prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił zabrać głos ws. swojej przeszłości. Kazimierz Kujda twierdzi, ze nigdy nie był współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa.

Kujda tłumaczy w rozmowie z tygodnikiem "Sieci", że "nie byłem tajnym współpracownikiem SB, jeżeli pod tym określeniem rozumie się podpisanie zobowiązania do współpracy, przyjęcie pseudonimu oraz chęć szkodzenia innym".

Urzędnik podkreśla, że "cała prawda o jego kontaktach ze Służbą Bezpieczeństwa jest taka: dochodziło do nich tylko przy odbieraniu i oddawaniu paszportu". - Takie kontakty mieli chyba wszyscy, którzy w czasach PRL wyjeżdżali do krajów Europy Zachodniej. Zakończyłem je w maju 1983 r. Reszta to zmyślenia i dopiski esbeka - tłumaczy się Kujda.