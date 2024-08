Każdy mówi tylko o nim. Nazywają go "ogórkowym mistrzem"

- Klient był wymagający, potrzebował wszystkiego, ogórka, chrzanu, kopru. Brali cały zestaw. Gdybym miał z 30 lat, to zrobiłbym tu przetwórnię własną i poszedł na masówkę. Nie uprawiałbym takiej powierzchni, a poszedłbym na masową skalę. Gdyby któreś z dzieci chciało to przejąć, to tajniki uprawy są i chętnie bym to sprzedał - mówi pan Tadeusz. - Gdybyśmy to opublikowali i poszłoby to w eter, to strzał w stopę - podkreśla.