Kazachstan obawia się Putina? Rekordowe wydatki na obronność

OUBZ w Kazachstanie

Na początku 2022 roku Rosja rozmieściła w Kazachstanie siły pokojowe w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Rozmieszczenie kontyngentu OUBZ sprawiło, że zagraniczny kontyngent, głównie z Rosji, ale także z Białorusi, Armenii, Kirgistanu i Tadżykistanu, pilnował strategicznych obiektów, takich jak kluczowe budynki rządowe, lotniska i magazyny wojskowe, a wojsko kazachskie zaangażowało się w to, co określono mianem operacji antyterrorystycznej. W sumie do Kazachstanu dotarło 250 jednostek sprzętu wojskowego wraz z około 2000 żołnierzami sił pokojowych OUBZ.