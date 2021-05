Katowice. Zabójstwo 11-letniego Sebastiana. "Państwo polskie musi być surowe wobec przestępców"

41-latek, który uprowadził i zamordował 11-letniego Sebastiana z Katowic, usłyszał dwa zarzuty, w tym zabójstwa kwalifikowanego. Mężczyzna przyznał się do przestępstwa. - Nie mogę zbyt wiele mówić, ponieważ jeszcze dziś prokuratura będzie kontynuować przesłuchanie podejrzanego. Gdy policja ustaliła numery rejestracyjne jego samochodu, to zajęło im 40 minut, aby do tego mężczyzny dotrzeć. On wskazał funkcjonariuszom poszczególne miejsca, w tym tej straszliwej zbrodni oraz ujawnił swoje intencje związane z zatarciem śladów - mówił w programie "Tłit" wiceminister sprawiedliwości. Michał Woś dodał, że "państwo polskie musi być surowe, a kary dla morderców i pedofilów muszą być najbardziej radykalne tak, jak to możliwe". - Standardem powinno być dożywocie, Solidarna Polska mówiła o "dożywociu kwalifikowanym", czyli osoba, która popełnia takie zbrodnie, nie miałaby szansy wyjścia z więzienia - dodał polityk.

