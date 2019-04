Katedra Notre Dame: Emmanuel Macron o odbudowie katedry

Katedra Notre Dame: Emmanuel Macron w swoim przemówieniu zapowiedział odbudowanie katedry. Podziękował również personelowi oraz strażakom.

Pożar, który wybuchł w Paryżu w poniedziałek, 15 kwietnia pochłonął katedrę Notre Dame . Ogień doprowadził do nieodwracalnych strat. Runęła iglica, dach budowli i zabytkowe witraże. Na szczęście udało się wynieść z wnętrza większość zabytków.

Tragedię podsumował prezydent Francji, Emmauel Macron , określając ją mianem niezwykłego dramatu. Podzielił się też swoimi przemyśleniami. W pierwszej kolejności podziękował strażakom, którzy dołożyli wszelkich starań, by ratować zabytek. Prezydent pochwalił ich odwagę i determinację.

Dzięki zaangażowaniu strażaków i personelu Notre Dame, uniknięto ofiar. Macron podkreślił jednak, że chociaż udało się wiele uratować, walki nie można jeszcze nazwać wygraną. Wydarzenie jest niewątpliwie trudne dla katolików nie tylko we Francji, ale również na całym świecie. Francuski prezydent przypomniał, że znajdujemy się w okresie przygotowań do najważniejszego katolickiego święta. Z tego powodu pożar Notre Dame jako świątyni, dodatkowo skłania do refleksji.