Katedra Notre Dame. Błąd systemu komputerowego przyczyną tragedii?

Rektor katedry Notre Dame Patrick Chauvet stwierdził w piątek, że to usterka komputera mogła spowodować, że ogień w katedrze tak szybko się rozprzestrzenił i spustoszył zabytek. Ponad 1 mld dolarów został już przekazany na odbudowę tego arcydzieła architektury.

- Nie ma już ryzyka, że ściany gmachu mogą runąć - powiedział dziennikarzom ppłk Gabriel Plus. - To cud, że katedra wciąż stoi i że wszystkie relikwie zostały ocalone - dodał.

Rektor nie wyjaśnił jednak dokładniej, jaka mogła być natura usterki. - Co dokładnie się wydarzyło, dowiemy za dwa lub trzy miesiące - powiedział.

Macron chce zmian w iglicy

W piątek francuski prezydent Emmanuel Macron spotkał się z urzędnikami z ONZ i UNESCO. Zaoferowali oni swoją wiedzę techniczną, aby pomóc w odbudowie. Odbudowa Notre Dame wywołuje powszechną debatę we Francji. Biuro Macrona podało, że prezydent chce, by w odbudowie zawalonej XIW-wiecznej iglicy, która nie była częścią oryginalnej katedry, pojawił się "współczesny rys architektoniczny".

Ponad 1 miliard dolarów został już przekazany przez ludzi z różnych środowisk na całym świecie, aby przywrócić Notre Dame do dawnej świetności.

Przyczyny pożaru

Eksperci ostrzegali, że gdyby doszło do zaprószenia ognia, uratowanie dachu i iglicy byłoby właściwie niemożliwe. W swoim raporcie zaznaczyli, że Notre Dame nie dysponuje odpowiednimi zabezpieczeniami na wypadek zamachu terrorystycznego, ale jest też bezbronna wobec np. zwarcia elektrycznego.

Pożar katedry Notre Dame

Ogień opanowano ok. godziny 3.oo nad ranem we wtorek, ale o ugaszeniu pożaru strażacy mówili dopiero po 10.00 rano. Śledczy uważają, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zwarcie w instalacji elektrycznej. Jednak francuskie źródła policyjne twierdzą, że usterka to tylko jedna z możliwości.