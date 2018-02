Katecheci wychowawcami. Zalewska z nowym pomysłem, internauci: to paranoja

Katecheci będą mogli pełnić rolę wychowawcy klasy w publicznych przedszkolach i szkołach. Tyle wynika z projektu rozporządzenia minister edukacji Anny Zalewskiej. Na reakcje nie trzeba było długo czekać.

Ministerialny pomysł wywołał falę reakcji w internecie. Komentujący krytykują Annę Zalewską, przekonując, że to kuriozum, a nawet paranoja. "Lekcje religii nie powinny być finansowane przez państwo, a katecheci nie powinni być członkami Rady Pedagogicznej" – napisała na Twitterze Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca .Nowoczesnej. "Co za absurd! Skoro katecheci mają być wychowawcami w publicznych szkołach, to nauczyciele do konfesjonałów!", "Tak złego pomysłu MEN jeszcze nie było!", "Trwa misja ogłupiania młodych ludzi i wciskania im do głowy katolickich dogmatów" – grzmią internauci.