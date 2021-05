Katastrofalny sondaż dla KO. Michał Kamiński komentuje

Z najnowszego sondażu United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to na pierwszym miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość (33,5 proc.) Drugie miejsce zajęłaby Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą głosować chce obecnie 21,9 proc. respondentów. Daleko w tyle byłaby natomiast Koalicja Obywatelska, która zaliczyła najgorszy wynik w historii badań tej sondażowni - 12,1 proc. Czy Platforma Obywatelska się sypie? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. - Po co mi pan zadaje pytanie, które jest oczywiste. To, że PO ma potworne problemy sondażowe, wizerunkowe, jest oczywiste. I że beneficjentem tych kłopotów PO jest Szymon Hołownia - komentował. - Obawiam się losów PO - podkreślił Kamiński. - Niech na pytanie o to, w jakiej kondycji jest dziś PO, odpowiadają ci, którzy mnie z Platformy wyrzucili, twierdząc, że mój pomysł na PO jest zły, a ich lepszy. Teraz mogą się tłumaczyć, dlaczego mają 12 proc. - dodał polityk.

