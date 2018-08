Katastrofa wiaduktu w Genui. Mrożąca krew w żyłach relacja kierowcy. "Byłem śmiertelnie przerażony"

- Kiedy zbliżałem się do mostu miałem wrażenie, że coś jest nie tak. Moja ciężarówka zaczęła się ślizgać jak na na lodzie (...) Jeden z kierowców krzyknął do mnie: "Uciekaj, uciekaj! Wiadukt się zawalił!" - relacjonuje rumuński kierowca Nenad Vatovic.



Do katastrofy doszło we wtorek o godzinie 11.50 w trakcie gwałtownej ulewy, jaka przeszła nad miastem. Długi odcinek wiaduktu spadł z wysokości około 50 metrów. W momencie katastrofy znajdowało się na nim około 30-35 samochodów i trzy tiry. Najnowszy bilans ofiar mówi o 39 zabitych, ale liczba ta może wzrosnąć. Ratownicy i strażacy w dalszym ciągu szukają zaginionych. Prace prowadzone są w trudnych warunkach. Istnieje zagrożenie, że runą pozostałe fragmenty mostu .

Nenad Vatovic we wtorek utknął w korku przy wjeździe na wiadukt Morandi w Genui. - Były tam samochody osobowe, duże i małe furgonetki, autobusy z turystami, którzy przyjechali do Genui (...) Kiedy zbliżałem się do mostu miałem wrażenie, że coś jest nie tak. Moja ciężarówka zaczęła się ślizgać jak na na lodzie - relacjonuje. Podkreśla, że we wtorek przed południem w Genui "bardzo padało, była mgła, mocno wiało" i "nic nie było widać".