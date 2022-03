Katastrofa w Peru. Wielkie osuwisko zasypało domy

Obecnie w peruwiańskich Andach panuje okres intensywnych deszczy. W północno-zachodniej części Peru osunęło się zbocze wzgórza. Co najmniej 15 domów zostało zniszczonych. Do sieci trafiło nagranie świadka z momentu kataklizmu. Do zdarzenia doszło 15 marca. W Parcoy, dzielnicy, w której od stuleci wydobywano złoto, położonej w regionie La Libertad, 455 km na północny wschód od Limy, domy zdewastowane zostały przez masę błota i kamieni, które osunęły się po całym dniu deszczu w mieście. Służby poszukują ocalałych. Prezydent Pedro Castillo napisał na swoim koncie na Twitterze, że wesprze wszystkie poszkodowane w wyniku tej tragedii osoby.