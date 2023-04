Katastrofa w Czarnobylu. Mija 37 lat od tragedii

Katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Jak do niej doszło?

Bezpośrednią przyczyną katastrofy w Czarnobylu był błąd ludzki oraz wady konstrukcyjne, które doprowadziły do wzrostu ciśnienia w reaktorze i jego mocy, co doprowadziło do przegrzania jego rdzenia, a następnie do wytworzenia wodoru i jego eksplozji. W wyniku zdarzenia doszło do zniszczenia reaktora i jego budynków, a także licznych pożarów, po których do powietrza dostały się niebezpieczne substancje i radioaktywny pył. Pożary zostały ugaszone dopiero po kilkunastu dniach.