Katastrofa ukraińskiego boeinga. Prezydent Iranu Hassan Rowhani obiecuje ukaranie winnych. Są pierwsi zatrzymani

Wszystkie osoby odpowiedzialne za zestrzelenie ukraińskiego samolotu, nie tylko ten, kto nacisnął przycisk, powinny zostać ukarane - stwierdził we wtorek prezydent Iranu Hassan Rowhani. Zapowiedział też stworzenie specjalnej struktury sądowej, która zajmie się wyjaśnieniem tej tragedii. Tymczasem "czarne skrzynki" zestrzelonej maszyny mają trafić nie na Ukrainę, lecz do Francji.

Każdy, kto powinien zostać ukarany, musi zostać ukarany - zapowiedział we wtorek telewizyjnym wystąpieniu prezydent Iranu.

- Przyznanie się do błędu przez irańskie siły zbrojne to dobry pierwszy krok. Powinniśmy zapewnić ludzi, że to się więcej nie powtórzy - powiedział Rowhani.