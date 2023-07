Katastrofa Titana. "Wiedzieli, że idą na dno". Jest dowód

"The New Yorker" opublikował również fragment treści maila, który ówczesny dyrektor operacji morskich napisał do jednego ze współpracowników z OceanGate. David Lochridge przyznał tam, że bał "innowacyjnego" podejście szefa firmy Stocktona Rusha. Czuł, że może doprowadzić to do jego śmierci.