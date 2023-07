Hazardziści zgarnęli fortunę obstawiając, że załoga łodzi podwodnej Titan nie żyje

Jak przekazuje portal Mother Jones użytkownicy Polymarket, platformy handlu kontraktami terminowymi opartej na kryptowalutach, postawili ponad 300 tys. dolarów (ok. 1,2 mln złotych) na to, czy zaginiona łódź podwodna zostanie znaleziona do 23 czerwca. Naturalnie wywołało to internetową dyskusję na temat etyki dotyczącej wzbogacania się na tragicznym wydarzeniu i śmierci ludzi.