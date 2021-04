Katastrofa smoleńska. Macierewicz: Tusk powinien stanąć przed sądem

Macierewicz był gościem radiowej "Jedynki", gdzie pytano go na jakim etapie jest obecnie wyjaśnianie przyczyn katastrofy prezydenckiego Tu-154M. Szef podkomisji przekazał, że obecnie prowadzone są już tylko redakcyjne prace nad raportem. Wyraził nadzieję, że jeszcze w kwietniu uda się go upublicznić.

Pytany o ustalenia podkomisji, Macierewicz powtórzył tezy przedstawione w wyemitowanym w TVP w ostatnim czasie filmie . Jego zdaniem w samolocie jeszcze nad ziemią doszło do dwóch wybuchów. I to one, a nie zahaczenie skrzydłem o brzozę miało być przyczyną katastrofy.

- Nie mam wątpliwości, że tak, że powinni przeprosić, ale też powinni stanąć przed prokuratorem i przed sądem za systematyczne wprowadzanie w błąd polskiej i światowej opinii publicznej oskarżając polskich pilotów, polskie wojsko i polskie państwo o to, że my sami, polski prezydent, gen. Błasik, polscy piloci są winni tej katastrofy - odparł szef podkomisji smoleńskiej.

- Dążenie pana Donalda Tuska do zdjęcia odpowiedzialności z Rosjan skłoniło go do oskarżania polskich pilotów i polskiego wojska. To nie tylko podłość. To coś nieporównanie gorszego - dodał.