Katastrofa mostu w Baltimore. Przełom w pracach naprawczych

Nowe nagranie prosto z mostu Francis Scott Key Bridge w Baltimore w USA. Agencja AP udostępniła nagranie amerykańskiej Straży Przybrzeżnej, na którym widać tymczasowy, alternatywny kanał dla statków biorących udział w usuwaniu pozostałości z zawalonego mostu. To przełom w dążeniu do pełnego otwarcia głównego kanału prowadzącego do ważnego portu, który obsługuje statki z całego świata. Załogi podejmują się skomplikowanej pracy usuwania stali i betonu w miejscu śmiertelnego zawalenia się mostu do rzeki Patapsco po tym, jak kontenerowiec stracił moc i uderzył w kolumnę nośną. Jak zaznacza AP, tymczasowy kanał jest otwarty tylko dla statków, które pomagają w sprzątaniu, ponieważ w wodzie wciąż jest wiele elementów, które mogłyby narazić kontenerowce na poważne usterki. Co więcej, do tej pory nie znaleziono czterech ciał osób, które w feralnym momencie wykonywały prace naprawcze mostu, jednak gubernator Baltimore Maryland Wes Moore zapewnił, że jego głównym priorytetem na najbliższe dni jest wyłowienie zwłok ofiar.