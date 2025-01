Katastrofa lotnicza w USA. Nagrania z akcji służb

Samolot pasażerski PSA Airlines zderzył się z helikopterem Sikorsky H-60 Black Hawk i rozbił, wpadając do rzeki Potomak w pobliżu lotniska Reagana pod Waszyngtonem. Na pokładzie było 60 pasażerów oraz czterech członków załogi, z kolei w śmigłowcu należącym do armii USA miały znajdować się trzy osoby. Zginęło co najmniej 18 osób. Wiadomo, że śmigłowiec uczestniczył w locie szkoleniowym. Agencja Associated Press udostępniła nagranie z miejsca wypadku. Trwa akcja ratunkowa. Natychmiast wszczęto też śledztwo, w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy.