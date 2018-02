Katastrofa koło Moskwy. Rosyjscy śledczy z MAK mówią o przyczynach

Błąd pilota mógł być powodem niedzielnej katastrofy samolotu An-148 pod Moskwą - uważają rosyjscy śledczy. Ich zdaniem załoga maszyny Saratov Airlines mogła otrzymać niewłaściwe dane dotyczące prędkości.



Eksperci z Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) ustalili, że przed startem z moskiewskiego lotniska pilotom nie udało się włączyć systemu grzewczego, koniecznego do pomiaru ciśnienia. Wskazuje na to zapis z czarnej skrzynki An-148. Śledczy uważają, że to dlatego załoga samolotu zdecydowała się wyłączyć autopilota.