Katastrofa lotnicza pod Moskwą. Na pokładzie były dzieci

Cały czas pojawiają się nowe informacje w sprawie tragedii pod Moskwą. Samolot rozbił się chwilę po tym, jak wzbił się w powietrze. Nikt nie przeżył. O ofiarach wiadomo coraz więcej, choć by zidentyfikować ciała, potrzebna będzie ekspertyza genetyczna.

Wiadomo też, że znaleziono czarną skrzynkę. Jak poinformował minister transportu Rosji Maksim Sokołow, ze względu na stan odnalezionych ciał, do identyfikacji ofiar konieczne będzie przeprowadzenie ekspertyzy genetycznej.

Co jeszcze wiadomo?

Antonov-148 należał do Saratowskich Linii Lotniczych. Leciał z moskiewskiego lotniska Domodiedowo do miasta Orsk, położonego w południowej części Uralu. Trasę, jaką pokonał, widać na wykresie z serwisu FlightRadar24.

Jak podają zagraniczne media, samolot zniknął z radarów obok wsi Argunovo, położonej ok. 80 km od Moskwy i rozbił się o ziemię.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy

TVN 24 informuje, że szczątki samolotu są rozrzucone w promieniu kilometra. To zaś może oznaczać, że maszyna zaczęła rozpadać się w powietrzu. Prawdopodobny jest też wybuch na pokładzie. ak donosi Interfax, możliwe, że powodem katastrofy były złe warunki pogodowe i błąd pilota. Inne media informują o awarii silnika, który później eksplodował.

- Gdy to się wydarzyło, byłem w swoim domu. Usłyszałem huk, a później eksplozję. Pobiegłem w kierunku, z którego słychać było uderzenie. Na miejscu nie było jeszcze nikogo. Chwilę później zjawił się drugi mężczyzna i zadzwonił na numer alarmowy 112. Służby przybyły bardzo szybko i niemal natychmiast znaleźli dwa ciała – w promieniu stu metrów od siebie. Samolot runął do wąwozu, a ciała były porozrzucane dookoła – powiedział Aleksander, mieszkaniec miejscowości, w pobliżu której doszło do katastrofy.