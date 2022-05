Katastrofa grozi Morzu Azowskiemu. To wina Rosjan

Burmistrz, apelując do ekspertów ONZ, skomentował, że to celowe działania Rosji, by w tym mieście doprowadzić do zniszczeń, które nie pozwolą powrócić tam ludziom. Z ekologicznym zagrożeniem Ukraina będzie się musiała zmagać w wielu miejscach rosyjskich ataków. W okolicach Charkowa odpalone zostały przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej systemy rakietowe "Grad". Doszło do tego na terenie Instytutu Charkowskiego, gdzie znajduje się instalacja jądrowa, złożona z 37 nuklearnych ogniw paliwowych.