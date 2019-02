Katastrofa awionetki, którą leciał Emiliano Sala. Z wraku wydobyto ciało

Z wraku samolotu znajdującego się na dnie kanału La Manche wydobyto zwłoki. Awionetką leciał piłkarz klubu piłkarskiego Cardiff City wraz z pilotem.

Nie sprecyzowano, czy wydobyte ciało należy do piłkarza Emiliano Sali czy pilota Davida Ibbotsona. Zwłoki zostały przeniesione do Portlant, a następnie zostaną wysłane do koronera Dorset. Wrak awionetki został odnaleziony w niedzielę przez prywatną firmę detektywistyczną. Dwa dni po zaginięciu zawodnika poszukiwania zostały przerwane, ale po kilku dniach je wznowiono. Wszystko dzięki zbiórce, w którą zaangażowali się kibice i profesjonalni piłkarze.