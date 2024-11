Szefowa kampanii Harris napisała list. "Przegrana jest bolesna"

W liście przewodnicząca kampanii Jen O’Malley Dillon stwierdziła, że ​​Harris zobowiązała się do współpracy z prezydentem Bidenem, aby zapewnić płynne przekazanie Trumpowi władzy. Stanowi to aluzję do sposobu, w jaki sposób Trump przekazał władzę Bidenowi w 2020 roku.