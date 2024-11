"Nostradamusa wyborów" bardzo się pomylił. Konsternacja eksperta

Na czym opiera się dr Lichtman?

Dr Allan Lichtman jest twórcą wzoru nazwanego "klucz do Białego Domu". Obejmuje on 13 różnych kategorii. Zdaniem analityka, Kamala Harris miała szansę na zwycięstwo w aż ośmiu z nich. Metoda naukowca tym razem okazała się jednak zawodna. W rozmowie z "USA Today" dał on sobie nieco czasu do refleksji. 77-latek chce ustalić, co zawiodło w jego prognozie.