Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Podpisałam wniosek o pierwszą płatność z KPO

Jak podkreśliła, "dotrzymaliśmy słowa i możemy ogłosić, że Polska wysłała do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność z KPO". "To 7 mld euro na konkretne reformy i inwestycje dla Polaków. Dzięki temu przyspieszymy realizację projektów, które przyczynią się do rozwoju całego kraju" - wskazała na platformie X Pełczyńska-Nałęcz.