Wideo Najnowsze macierewicz + 2 marszałek seniorlubnauer 1 godzinę temu Katarzyna Lubnauer o nominacji dla Macierewicza. "Duda znów się ugiął" Posłanka PO-KO Katarzyna Lubnauer przypomina, że Andrzej Duda i Antoni Macierewicz od lat są skonfliktowani. Zdaniem przewodniczącej Nowoczesnej,... Rozwiń Czy to dobra decyzja Andrzeja Dudy … Rozwiń Transkrypcja: Czy to dobra decyzja Andrzeja Dudy że masz jakim seniorem będzie to Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy pokazywana jest można uznać ją za gaz Tucson Przypomnę że wybrał wiceprezes Wpisuję Marszałka seniora jest to człowiek już w ostatnich latach bardziej przeszkodził niż Dużo mam na myśli Antoniego Macierewicza Kwestia tragedii smoleńskiej którą zamienił w Cały czas oczywiście brak W rosjal co więcej Jego tego komisję za którą wszyscy zapłaciliśmy która nic nie odkryła tylko ośmieszyła Kwestia tragedii Pod Smoleńskiem kwestia związana z utworzeniem bezbronności Polski Jako ministra obrony i brak do zbrojenia Zlikwidowanie praktycznie takiego dobrego doświadczonego dowództwa polskiej armii Wesley to wszystko to są rzeczy które się odkładał W związku z tym trudno zrozumieć dlaczego nie pani poseł IV Katarasińska która niedługo jest Poseł Mariusz dodatku z najdłuższym doświadczenie W polskim parlamencie 2:00 Antoni Pikowane z prezydent Głośno mówi W związku z tym no co zaważyło Na tym że jednak ten nasz prezydent Andrzej Duda Na podstawie na Antoniego Macierewicza Wroga Oczywiście określenie tego co towarzyszyło Antoniemu macierewiczowi jaką ministrowie obrony Prezydentowi Andrzejowi Dudzie jako zwierzchnik Zbrojnych jako szorstka przyjaźń było Daleko idącą eufemizmem ta była wyraźna Wrogość wynikająca z Nieumiejętności dogadania się co do formuły w jakiej działa polska armia brak jakiejkolwiek z Macierewicz Rozumiem Myślę że Andrzej Duda pewno będzie doprowadził do tego Antoni Macierewicz Jeżeli w tej chwili zgłasza go na marszałka z Śląsk lubisz mnie osobiście tylko poprzez Słowa Prasowego co osłabia Decyzja to znaczy po prostu ubrał się coraz