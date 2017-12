Katarzyna Lubnauer nie wybierze Petru na wiceprzewodniczącego? "Padło dużo słów"

- Wiceprzewodniczący to są takie osoby, z którymi najbliżej się współpracuje, osoby zaufane - tłumaczyła przewodnicząca Nowoczesnej. Katarzyna Lubnauer dała do zrozumienia, że Ryszard Petru nie jest mocnym kandydatem do tej roli. To kolejne gorzkie słowa, które w ostatnich dniach były lider Nowoczesnej usłyszał od przewodniczącej partii.

Katarzyna Lubnauer nie dogaduje się z Petru

- Jak widać ostatnio, zaufanie między mną a Ryszardem Petru nie kwitnie. (…) Padło dużo słów, które być może nie powinny paść - powiedziała w rozmowie z Polsat News Katarzyna Lubnauer. Przewodnicząca Nowoczesnej 2 stycznia ma poinformować, kto zostanie wiceprzewodniczącym partii.

Wiele wskazuje na to, że nie będzie to Ryszard Petru. Tak wynika z nieoficjalnych informacji PAP. Dała to również do zrozumienia sama Lubnauer. - Wiceprzewodniczący to są takie osoby, z którymi najbliżej się współpracuje, osoby zaufane. Jak widać ostatnio, zaufanie między mną a Ryszardem Petru nie kwitnie - stwierdziła.

Przewodnicząca Nowoczesnej dodała, że "ostatnio padło dużo słów, które być może nie powinny paść". Przed świętami Bożego Narodzenia Petru uznał, że "liderem się jest, a przewodniczącym się bywa" i dodał, że "liderów może być kilku".

W czwartek Lubnauer stwierdziła, że nie ma zamiaru Petru "niczego udowadniać". - To ciekawe, że gdy rządzi kobieta, to jest chwilowym przewodniczącym, a mężczyzna prawdziwym liderem. Jak ktoś broni demokracji, to powinien ją szanować - uznała.

Ze statutu Nowoczesnej wynika, że przewodniczących może być od 3 do 5. Pewna wyboru może być Kamila Gasiuk-Pihowicz, której Lubnauer obiecała to stanowisko. PAP nieoficjalnie ustalił, że tę funkcję otrzyma także Jerzy Meysztowicz.