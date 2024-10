Katalog korzyści UE dla Polski. "My cały czas gonimy"

- Kraje słabiej rozwinięte dążą do tych wysoko rozwiniętych. Dochodzi do rozłożenia jednolitego dóbr i usług. Kraje wysoko rozwinięte, jak Niemcy, Włochy muszą wprowadzać innowacje, nowe technologie, by iść do góry. My cały czas gonimy, dlatego efekt konwergencji nam sprzyja i musimy o tym pamiętać - przyznał dr Dariusz Kowalski z Uniwersytetu SWPS. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przełożyło się na rozwój gospodarczy, dzięki uczestnictwie w jednolitym rynku UE. W studiu WP gośćmi Patrycjusza Wyżgi byli eksperci od spraw związanych z polityką Brukseli. Zapytaliśmy naszych rozmówców o katalog korzyści dla Polaków po 20 latach członkostwa w UE. Wskazali oni, że życie Polaków poprawiło się, a nad Wisłą czuć, że Warszawa jest na dobrej drodze, by dogonić bogatsze kraje w UE. - Polskie obroty międzynarodowe dziś obejmują poziom produktu krajowego brutto. Zbliżamy się do czterech bilionów złotych. O takim stanie rzeczy w latach 70. czy 80. to mogliśmy tylko pomarzyć - dodał prof. Marian Noga z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Jednolity rynek UE otworzył przed Polską szereg możliwości gospodarczych. Dzięki eliminacji barier handlowych oraz ujednoliceniu przepisów, polskie firmy mogą swobodnie handlować i inwestować w całej Europie. Proces ten niesie za sobą też pewne zagrożenia. Obejrzyj całą rozmowę, by dowiedzieć się więcej. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.