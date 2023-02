Decyzja zapadła. Erdogan nie mógł postąpić inaczej

Do Turcji polecieli m.in. polscy strażacy. Ma być to jedna z ich najtrudniejszych akcji. - Potrwa około siedmiu dni, to maksimum w przypadku działań poszukiwawczo-ratowniczych - mówił w rozmowie z PAP dowódca grupy ratowniczej HUSAR Poland brygadier Grzegorz Borowiec.