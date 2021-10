Kąśliwa reakcja Arłukowicza na słowa europosłanki PiS

- Z niepokojem obserwuję działania Komisji Europejskiej, która tak często nawołuje do przestrzegania praworządności, a sama niestety tę praworządności łamie - powiedziała europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska w "Rozmowie PR24". To reakcja na fakt, że Bruksela wciąż nie zaakceptowała polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Co na to europoseł PO Bartosz Arłukowicz? - Komentowanie słów pani europoseł Wiśniewskiej z rana nie jest moim ulubionym zajęciem, ale skoro pan mnie o to prosi, to powiem - zareagował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - To jest narracja budowana ustami różnych polityków, wyższego i niższego szczebla, zmierzająca do "polexitu". Jestem absolutnie przekonany o tym, że celem politycznym PiS-u jest wyprowadzenie Polski z Europy - przekonywał Arłukowicz. - Kaczyński doskonale wie, że Unia nie będzie mogła zaakceptować tej skali nepotyzmu, wyprowadzania środków publicznych, budowania autorytaryzmu. Oni o tym wiedzą, muszą podejmować te działania, jeśli chcą utrzymać władzę. A chcą utrzymać władzę. W związku z tym będą wyprowadzali Polskę z Europy. Naszym zadaniem jest uświadomić naszym obywatelom, że ten proces się dzieje - podkreślił europoseł PO.