"Kaskaderzy" rabowali ciężarówki w czasie jazdy. Wszystko się nagrało

Wtedy do akcji wkraczał członek gangu o umiejętnościach kaskaderskich. Ryzykując życiem, wydostawał się z pędzącej osobówki przez okno. Następnie ostrożnie przedostawał się na maskę. Gdy samochód był już odpowiednio blisko ciężarówki, zrywał zabezpieczenie plandeki, a następnie wchodził do naczepy. Kierowca samochodu osobowego musiał cały czas utrzymywać tę samą prędkość co ciężarówka, bo drobny błąd mógłby kosztować życie jego kolegi.