Kary za nieodwołanie wizyty u lekarza? Minister Zdrowia zabrał głos

Temat potrzeby wprowadzenia zmian w sprawie nieodwoływania wizyt przez pacjentów powraca niemal jak boomerang. Jeszcze w marcu 2023 roku na długie kolejki do specjalistów, do których mają przyczyniać się nieodwołane wizyty w interpelacji, zaadresowanej do Ministra Zdrowia zwróciła uwagę posłanka Katarzyna Osos (KO-PO). Jak wówczas odpowiedział wiceminister Waldemar Kraska, resort zdrowia nie planuje wprowadzenia mandatów za nieodwołanie wizyty u lekarza. Karą dla pacjentów jest skreślenie z listy oczekujących, przez co muszą oni ponownie zapisać się i czekać na wizytę u specjalisty.