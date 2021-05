Kary dla posłów PiS? Wiceszef klubu Marek Suski zabrał głos

Wiceszef klubu PiS Marek Suski pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski o posłów PiS, którzy - wbrew zarządzonej dyscyplinie - zagłosowali przeciwko ratyfikacji o zwiększeniu zasobów własnych UE, potrzebnej do uruchomienia Europejskiego Funduszu Odbudowy. Oprócz Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro, z klubu PiS przeciwko ratyfikacji głosowały posłanki Małgorzata Janowska i Anna Maria Siarkowska. - Ta sprawa będzie badana. Rzecznik dyscypliny będzie się nad tym pochylał. To jego kompetencja, żeby rekomendować prezydium klubu jakieś propozycje kar (...). Niedobrze się stało, że nasi parlamentarzyści głosowali przeciw - przekazał Suski. Mówiąc o samym głosowaniu, stwierdził, że "przeszło nawet bardziej niż się spodziewaliśmy". - 290 głosów "za" to jest naprawę pokaźny zasób poparcia - stwierdził polityk PiS. Gość WP pytany był również o wpis Janowskiej, w którym obwieściła: "Dostałam informację, że za walkę o suwerenność energetyczną polski i głosowanie nie z linią partii w sprawie Funduszu Odbudowy zostanie ukarana moja rodzina". - Nie mam wiedzy na temat tego, gdzie pracuje mąż pani Janowskiej. Nie będę komentował tego typu wynurzeń, bo moim zdaniem one są bezzasadne - oznajmił Suski.

