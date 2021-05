Kary dla ludzi Zbigniewa Ziobry? "Może Ryszard Terlecki coś powie"

Jacek Ozdoba był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Wiceministra klimatu zapytano o to, jakich kar spodziewa się Solidarna Polska po głosowaniu w Sejmie ws. Funduszu Odbudowy. Przypomnijmy, że ta partia głosowała inaczej, niż chciało szefostwo klubu PiS. - Politycy Solidarnej Polski nie należą do strachliwych, a ja nie czuję na pewno żadnej neurozy - stwierdził poseł. - Może będzie jakaś ciekawa wypowiedź marszałka Terleckiego. On tak zawsze lubi troszeczkę dorzucić do ognia i spowodować, że ta atmosfera jest ciekawsza - podkreślił gość Wirtualnej Polski i dodał, że słowa Terleckiego są "smaczkiem w polityce, który jest ciekawy".

