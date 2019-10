Karta do głosowania może być nieważna! Sprawdź, jak głosować w wybory 2019, żeby twój głos był ważny

Wybory parlamentarne 2019 powoli dobiegają końca. Głosować można jeszcze do godziny 21. Jeżeli dopiero wybierasz się do lokalu wyborczego, sprawdź, jak wygląda karda do głosowania i jak głosować, żeby twój głos był ważny.

Jak wygląda karta do głosowania na wybory 2019? Jak głosować, żeby głos był ważny? (East News)

Wybory parlamentarne odbywają się dziś w całym kraju. Wyborcy licznie przybywają do lokali wyborczych.

Przypominamy, że lokale wyborcze będą dziś czynne w godzinach 7-21. Głos będzie można oddać tylko w lokalu odpowiednim dla miejsca zameldowania. Wyjątkiem od tej zasady są osoby, które dopisały się do innego spisu wyborców, zmieniły rejestr wyborców lub posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wybory 2019. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu. Jak głosować?

Najpierw przyjrzyjmy się karcie do głosowania w wyborach do Sejmu.

Na karcie znajdują się listy wyborcze komitetów, które wystawiły kandydatów do Sejmu. Oprócz nr listy i nazwy komitetu, na karcie do głosowania może pojawić się również logo komitetu. Nr listy został przyporządkowany komitetom w drodze losowania. Numery list i przypisane do nich komitety: KW Polskie Stronnictwo Ludowe - lista numer 1

KW Prawo i Sprawiedliwość - lista numer 2

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - lista numer 3

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość - lista numer 4

KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni - lista numer 5

KW Prawica - lista numer 6

KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów - lista numer 7

KWW Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy - lista numer 8

KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca - lista numer 9

Pod każdą listą wyborczą znajdują się nazwiska kandydatów, którzy ubiegają się o miejsce w parlamencie z ramienia danego komitetu. Nazwiska kandydatów umieszczono na szarym tle. Kiedy odbierzesz swoją kartę do głosowania, upewnij się, że w jej prawym dolnym rogu znajduje się pieczęć okręgowej komisji wyborczej (wydruk) oraz oryginalną pieczęć obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli twoja karta nie zawiera któregoś z tych znaków, twój głos będzie nieważny.

Na poniższym zdjęciu pieczęcie komisji oznaczono czerwonym kolorem.

Jak głosować podczas wyborów do Sejmu? Wystarczy wstawić znak "X" obok nazwiska jednego kandydata. Nie wstawienie znaku "X", wstawienie innego znaku lub wstawienie więcej niż jednego znaku "X" oznacza oddanie głosu nieważnego.

Wybory 2019. Karta do głosowania w wyborach do Senatu

Druga karta, którą wydaje komisja wyborcza, zawiera nazwiska kandydatów do Senatu.

Na żółtym tle umieszczone są nazwiska osób, które starają się o mandat senatora. Mniejszą czcionką dopisana jest nazwa komitetu, z którego ramienia startuje dany kandydat. Na karcie może znajdować się logo komitetu, z którego startuje kandydat. Podobnie jak w przypadku karty do Sejmu tu również trzeba sprawdzić, czy karta zawiera odpowiednie oznaczenia w postaci pieczęci obwodowej komisji wyborczej i wydruk pieczęci okręgowej komisji wyborczej.

Jak głosować w wyborach do Senatu? Podobnie jak w przypadku wyborów do Sejmu, tu również wstawiamy znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata. Nie wstawienie znaku "X", wstawienie więcej niż jednego "X" lub zaznaczenie kandydata w inny sposób, oznacza oddanie głosu nieważnego.