Karnista ostro o resecie konstytucyjnym. "Postawienie sprawy na głowie"

Prezydent Andrzej Duda w środę spotkał się z Krzysztofem Bosakiem. Tematem spotkania był reset konstytucyjny. Gość programu "Newsroom" dr hab. Mikołaj Małecki mówił, że "zmiana konstytucji, dlatego, że ktoś łamie konstytucję, to jest postawienie sprawy na głowie". - Oczywiście, pewne sprawy łatwiej by było uporządkować zmianami ustawowymi czy zmianami konstytucji (…), ale w aktualnym Sejmie, żeby zrobić reset konstytucyjny to również posłowie tej opozycji aktualnie, która niestety cały czas dąży do tego, żeby łamać prawo i wprowadzać chaos w państwie, to również jej głosami trzeba byłoby zmienić te konstytucje, więc nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie - stwierdził gość Adama Janczewskiego. Karnista dodał również, że aktualnie nie mamy momentu, w którym moglibyśmy rozmawiać o tak poważnej sprawie, jak zmiana konstytucji. - Nie zmienia się konstytucji z osobami, które łamały konstytucje, a niestety pan prezydent jest jedną z tych osób, które przyczyniły się do kryzysu konstytucyjnego, więc teraz jest to wielką hipokryzją - podsumował Małecki.

