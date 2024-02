Karnista odpowiada Pawłowicz. "Niech się rozejrzy dookoła"

Krystyna Pawłowicz napisała na portalu X, że media straszą "oblężeniem Trybunału Konstytucyjnego". "My już w lecie szkoliliśmy się w odpieraniu takich jak obecne zagrożeń" - dodała. Do wpisu dołączyła zdjęcie ze strzelnicy z bronią w ręku. - Trudno komentować tweety, czy x-y, pani Krystyny Pawłowicz, co do której działalności w Trybunale Konstytucyjnym ostatnio są poważne zastrzeżenia - skomentował gość programu "Newsroom" Wirtualnej Polski dr hab. Mikołaj Małecki, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stwierdził, że odbiera wpis jako "straszenie". - Jak pani sędzia Pawłowicz mówi o jakichś zagrożeniach, to może niech dookoła się rozejrzy, czy w Trybunale nie ma zagrożenia - podsumował Małecki.