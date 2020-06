Karetka dla Senatu. Tysiące złotych z pieniędzy podatników

Marszałek Tomasz Grodzki planuje zapewnić senatorom zabezpieczenie medyczne podczas posiedzeń. Przed Senatem ma dyżurować lekarz w karetce. Wszystko to za pieniądze podatników i to niemałe. Koszt to ponad 450 tys. zł. Jednak na tym wydatki się nie kończą.

Senat. Przed budynkiem karetka pogotowia (East News)