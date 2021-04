WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze szpital + 2 kardynałkazimierz nycz oprac. Arkadiusz Jastrzębski Dzisiaj, 02-04-2021 14:43 Kardynał Kazimierz Nycz zasłabł. Rzecznik KEP zabrał głos Kard. Kazimierz Nycz zasłabł podczas odprawiania mszy świętej w Wielki Czwartek w archikatedrze warszawskiej. Metropolita warszawski został przetransportowany do szpitala. - Został poddamy gruntowym badaniom lekarskim, tak by móc dokładnie ustalić, co było przyczyną tego zasłabnięcia. – powiedział w programie "Newsroom WP" ks. Leszek Gęsiak, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski. Zaznaczył, że kolejne informacje na temat stanu zdrowia kard. Nycza przekażą służby prasowe archidiecezji warszawskiej. Rzecznik KEP powiedział, że stan metropolity warszawskiego po przewiezieniu do szpitala był stabilny. - Cały czas jest poddawany badaniam - mówił ks. Gęsiak w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą, dziękując też za życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, które obiecał przekazać kardynałowi. Rozwiń księdza Kardynał Nycz jakbym zasła … Rozwiń Transkrypcja: księdza Kardynał Nycz jakbym zasłabł podczas mszy świętej w Wielki Czwartek to wydarzyło się wczoraj czy wiadomo jak ksiądz kardynał się czuję jak to wygląda w tej chwili tak jak przekazywał rzecznik Archidiecezji Warszawskiej ksiądz Śliwiński Wiemy to że rzeczywiście ksiądz kardynał za słabo Wczoraj został przewieziony do szpitala został poddany gruntownym badaniom lekarskim tak by móc dokładnie ustalić co było przyczyną tego zasłabnięcia no i nic więcej nie wiemy po Myślę że jeżeli tylko Pojawiają się nowe informacje to rzecznik Archidiecezji Warszawskiej Z całą pewnością te informacje nam nam przekażę Z tego co wiem stan na dzień wczorajszy był stabilny ksiądz kardynał cały czas jest poddawany badaniom lekarskim mam do księdza jedną prośbę jeśli będzie taka okazja Proszę przekazać kardynałowi nice roa38 go do pełnego zdrowia Dobrze bardzo dziękuję bardzo dziękuję przez księdza rzecznika na pewno przekażę Dziękuję