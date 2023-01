Kardynał George Pell nie żyje. Był skazany za pedofilię, a następnie uniewinniony

W 2017 roku kard. Pell został oskarżony o molestowanie seksualne. Od początku nie przyznawał się do winy. Rok później sąd w Melbourne uznał go za winnego napaści seksualnej wobec dwóch chłopców, do czego miało dojść w miejscowej katedrze i w 2019 roku skazał go na sześć lat więzienia.