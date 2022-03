Karambol w tunelu w Turcji. Nagranie z miejsca wypadku

Co najmniej 30 osób zostało rannych wskutek karambolu w tunelu Mount Bolu w Turcji w sobotę, 19 marca. Agencja Reutera opublikowała nagranie, na którym widać skutki tego zdarzenia. 17 osób zostało zabranych do szpitali, w tym trzy ciężko ranne. W zdarzeniu brało udział aż 18 pojazdów. Do kraksy doszło, kiedy jeden z samochodów uderzył w ścianę tunelu. Pojazd odbił się od niej i wylądował prostopadle do kierunku ruchu. Samochody wpadały na siebie jeden, po drugim. Od kilku dni władze tureckie ostrzegają przed warunkami panującymi na drogach. W kraju trwają bowiem obwite opady śniegu i zamiecie.