Kara śmierci w Polsce? Prof. Łętowska komentuje

Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do sprawy zmarłego Kamilka z Częstochowy, który został skatowany przez ojczyma, oświadczył, że jest zwolennikiem przywrócenia kary śmierci. O słowa szefa rządu zapytaliśmy prof. Ewę Łętowską. - Od czasu, kiedy zasady prawne i prawo stało się elementem gry politycznej, to wcale mnie tego rodzaju stanowisko nie zaskakuje. W tej chwili używa się problemu kary śmierci w grze politycznej, tak samo jak używa się argumentów z zakresu praworządności - powiedziała w programie "Newsroom" WP sędzia Trybunały Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Dodała, że wypowiedź premiera "to takie puszczenie oka do bardziej konserwatywnych, czy radykalnie nastawionych środowisk".